SARONNO – Strade chiuse, sosta vietata e modifiche alla circolazione per l’intera giornata di sabato 14 giugno in occasione del “Running Day”, l’evento sportivo organizzato dal Running Saronno in collaborazione con l’assessorato allo Sport.

Il cuore dell’evento sarà Piazza Mercanti, che sarà off limits per auto e parcheggi già a partire dalle 8 e fino alle 24. Invece, il divieto di transito e sosta – con rimozione forzata – sarà attivo dalle 17 alle 23 lungo tutte le strade attraversate dalla corsa. Il provvedimento interesserà anche i residenti della zona a traffico limitato, che non potranno accedere o sostare nei tratti coinvolti.

Il lungo percorso attraverserà il centro cittadino toccando: via Pagani, via C. Porta, piazza Caduti Saronnesi, via V. Monti, via Padre Reina, via Volonterio, via Randaccio, via D’Annunzio, via San Giuseppe, via Sant’Antonio, via Volta, via Colombo, via Vespucci, via Vergani, via Legnani, via Padre Monti, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, via Cavour, piazza Avis, corso Italia, via Ramazzotti, via Don Guanella, via Pola, viale Rimembranze e via Don Griffanti.

Sarà garantito in ogni momento l’accesso ai mezzi di soccorso.

Anche i parcheggi subiranno modifiche: tutti i parcheggi a pagamento saranno inattivi dalle 14.30 alle 19.30, tranne quelli di via Pola, via Ferrari e all’interno della Ztl. I posteggi a disco orario e quelli riservati ai residenti con Pass saranno invece a sosta libera dalle 11 alle 20.

