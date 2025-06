Città

SARONNO – Un evento per parlare di sicurezza a tavola per i più piccoli, con un focus sulla disostruzione pediatrica. Giovedì 12 giugno alle 18.30, a Saronno nella palazzina X2 di piazza Matteotti/viale Amendola, si terrà un incontro gratuito dal titolo “Sicurezza a tavola e disostruzione pediatrica: conoscere per salvare”.

L’appuntamento, patrocinato dalla città di Saronno, sarà condotto da Debora Palumbo, educatrice del progetto Bimbi Sicuri, e si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Giovedì del Gabbiano”, promossa da Il Gabbiano odv.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 340 7572753. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social dell’associazione su instagram Ilgabbiano_odv e Facebook.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09