Città

SARONNO – Primo superamento del 2025 per l’ozono e Saronno è la città con il dato peggiore: la centralina ha registrato 252 µg/m³, oltre la soglia di allarme fissata a 240. Lo comunica Arpa Lombardia, che controlla la qualità dell’aria in tutta la regione.

Il caldo intenso e il sole forte di questi giorni hanno favorito l’aumento dell’ozono, un gas che si forma soprattutto in estate e può essere pericoloso per la salute. I dati sono alti anche in tante altre città lombarde, come Cormano (250), Monza (196), Gambara (197) e Moggio (209). Solo a Morbegno, in provincia di Sondrio, i livelli sono rimasti sotto i limiti.

Secondo Arpa, questa situazione potrebbe durare ancora qualche giorno, almeno fino a domenica, quando è atteso un cambiamento del tempo.

Nel frattempo, è importante proteggersi: evitare attività all’aperto nelle ore più calde, dalle 12 alle 16, e seguire una dieta ricca di frutta e verdura. I bambini, gli anziani e chi ha problemi respiratori devono fare ancora più attenzione.

Tutti i dati aggiornati e l’informativa dedicata sono disponibili sul sito di Arpa Lombardia.

