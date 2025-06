Città

SARONNO – Prima uscita dedicata alla sicurezza per la sindaca Ilaria Pagani che ieri è stata in Prefettura. Nel corso dell’incontro con il Prefetto, la Sindaca di Saronno ha ribadito con forza la richiesta di una presenza stabile della Polfer presso la stazione ferroviaria di Saronno, la seconda per traffico pendolare in tutta la Lombardia.

“La nostra città – ha dichiarato la Sindaca – non può essere lasciata sola nella gestione della sicurezza di uno snodo ferroviario così cruciale. La presenza della Polfer è una necessità per garantire maggiore tutela a viaggiatori, lavoratori e cittadini.”

Nel dialogo con il Prefetto, la sindaca ha anche sollecitato Ferrovie Nord su due punti prioritari per il decoro e la fruibilità dell’area stazione: “La conclusione dell’accordo di comodato d’uso per lo spazio bar della stazione sud, che permetterebbe di restituire alla città un luogo oggi inutilizzato e degradato creando un presidio a vantaggio dei fruitori della stazione; la sfalciatura delle aree intorno alla stazione Saronno sud in ottica di mantenere ordine e pulizia. E’ fondamentale sottolineare inoltre l’importanza del sottopassaggio pedonale in tutte le stazioni e l’accessibilità ai binari per “tutti” gli utenti, si sollecita quindi la riqualificazione dei sottopassi all’interno delle stazioni, in particolare per migliorarne illuminazione, pulizia e accessibilità’ e la manutenzione delle scale mobili, più volte oggetto di disservizi, come in questo momento, che penalizzano in particolare le persone con mobilità ridotta.

“La stazione – ha concluso la Sindaca – è il biglietto da visita della città e va trattata come tale. Saronno merita attenzione, ascolto e investimenti coerenti con il suo ruolo strategico nel sistema ferroviario lombardo.”

—