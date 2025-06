iltra2

TRADATE – Proseguono con successo le attività del centro estivo all’oratorio di Abbiate, frazione di Tradate, dove lo scorso fine settimana i bambini hanno potuto partecipare a un laboratorio dedicato agli scacchi, proposto in una versione speciale: con una scacchiera gigante allestita all’aperto.

L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra i più giovani, che si sono cimentati nel gioco in modo coinvolgente e partecipato, alternando momenti ludici a semplici spiegazioni delle regole. Il laboratorio rientra nel programma delle attività educative e ricreative proposte dal centro estivo, con l’obiettivo di stimolare la logica, la concentrazione e la collaborazione.

L’oratorio di Abbiate, anche quest’anno, si conferma un punto di riferimento per le famiglie durante i mesi estivi, grazie a un’offerta varia che unisce gioco, socialità e crescita personale.

(foto: gli scacchi giganti ad Abbiate)

12062025