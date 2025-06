Città

SARONNO /LIMBIATE – Ventidue ciclisti e otto porti dell’Adriatico su 530 chilometri: i soci attivi di Resq hanno percorso in otto tappe i porti dell’Adriatico a partire da Ancona a Trieste, porti che ultimamente il governo assegna alle Ong per sbarcare i migranti salvati con le loro navi.

I ciclisti sono tutti soci attivi degli equipaggi di terra Resq da Saronno, Limbiate, Bergamo, Milano e Ticino Est; organizzazioni che operano sul territorio nazionale da alcuni anni per promuovere inclusione e finanziare la nave di Resq, acquistata e mantenuta dalla società civile per salvare vite in mare.

Oltre ad essere attivisti di Resq, i ciclisti sono anche soci della federazione italiana ambiente e bicicletta: un elemento che ha permesso loro di compiere questi chilometri su ciclabili e in sicurezza, con un po’ di allenamento ed esperienza su due ruote.

Durante il percorso, i ciclisti si sono fermati nei porti e nelle città, dove operano nel sociale associazioni locali come “Africa chiama”, “Centofiori”, “For-bici”, “Emergency”, o dove assessori e referenti di centri culturali come la “Casa delle culture” di Ravenna li hanno accolti e presentati alla cittadinanza per illustrare la loro missione.

Molto interessanti ed emozionanti gli incontri con persone, associazioni, referenti di amministrazioni che operano nel sociale: “Ogni vita umana conta e merita attenzione e impegno. Condividere questi valori e impegni offre speranza e fiducia che un mondo a misura di ogni donna e uomo è possibile. Sta a ciascuno scegliere se rimanere indifferenti o affrontare con fiducia e competenza la sfida di oggi”, così commentano dagli equipaggi di terra.

