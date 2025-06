Cronaca

GORLA MINORE – Paura nella serata di giovedì 12 giugno in via Colombo, nei pressi della rotonda del supermercato Lidl di Gorla Minore, per un incidente avvenuto alle 20.30 e che ha coinvolto un motociclista di 45 anni. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dello scooter autonomamente dopo aver affrontato un dosso, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’elisoccorso – atterrato in un prato adiacente – e i carabinieri della Compagnia di Saronno. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in elicottero in ospedale: le sue condizioni sono gravi.

Durante i rilievi, i carabinieri hanno anche notato un’auto in transito con un principio d’incendio. Hanno allertato il conducente e spento le fiamme. Non risultano collegamenti tra i due episodi.

(foto archivio: elisoccorso in servizio di notte)

13062025