SARONNO – “Il nostro Carlo sarà Santo”. A Saronno, dove la reliquia del beato millennial è custodita nel Santuario della Beata Vergine dei miracoli, la notizia è stata accolta con emozione e profonda devozione. Papa Leone XIV ha infatti annunciato questa mattina, durante il Concistoro ordinario in Vaticano, che Carlo Acutis sarà canonizzato domenica 7 settembre 2025, insieme a Pier Giorgio Frassati. Un evento attesissimo dalla comunità cattolica e in particolare dai tantissimi pellegrini che, negli ultimi anni, hanno visitato la città proprio per pregare accanto alla reliquia custodita in piazza Santuario.

La figura di Carlo Acutis è particolarmente amata a Saronno: è stato proclamato patrono degli studenti della città e le iniziative si susseguono con tanta partecipazione.

La canonizzazione era inizialmente prevista per il 27 aprile, nella Giornata della Divina Misericordia, ma è stata sospesa a seguito della morte di Papa Francesco. Con la decisione odierna, Papa Leone XIV ha voluto non solo fissare una nuova data, ma anche sottolineare il valore simbolico di unire due giovani beati, vissuti in epoche diverse ma accomunati da una fede concreta, gioiosa e contagiosa: Carlo Acutis, il ragazzo esperto di informatica beatificato ad Assisi nel 2020, e Pier Giorgio Frassati, lo studente e terziario domenicano impegnato tra spiritualità e servizio ai poveri.

A Saronno, luogo che ha visto moltiplicarsi gli incontri, i rosari, le visite scolastiche e i momenti di preghiera attorno alla sua reliquia, l’annuncio della canonizzazione è già motivo di rinnovato fermento: si stanno preparando momenti di approfondimento e iniziative liturgiche.

L’influenza di Carlo Acutis, nato nel 1991 e morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, ha travalicato i confini italiani. La sua vita, segnata dall’amore per l’Eucarestia e dal desiderio di evangelizzare con i mezzi digitali, ha acceso la fede di milioni di persone in tutto il mondo. E ora la canonizzazione lo eleva ufficialmente tra i santi del nostro tempo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09