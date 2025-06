Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Ancora qualche giorno per visitare la mostra “Suggestione musica”, con le opere degli artisti dell’associazione culturale Fare Arte, allestita nei locali dell’associazione in via Adua 169 a Caronno Pertusella.

La mostra sarà visitabile nel weekend tra, sabato 14 e domenica 15 giugno, nei seguenti orari: 10-12.30 e 15-19.

L’iniziativa, legata all’anno accademico 2024-25 dei corsi di pittura e incisione, vede la direzione artistica di Vanni Saltarelli e la partecipazione, per il corso di incisione, dell’insegnante Roberto Giudici. Esposti non solo dipinti, ma anche acqueforti e leporelli, piccoli “libricini” contenenti una poesia e un’opera d’arte ad essa ispirata.

L’associazione è inoltre disponibile per informazioni e iscrizioni ai corsi del prossimo anno accademico. Chi è interessato può contattare: Antonia Bonsignori al numero 339-281965 o Gianlorenzo Paoletti: 335-7830252. La mostra è patrocinata dal Comune di Caronno Pertusella.

