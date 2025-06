Politica

CERIANO LAGHETTO – Il consigliere comunale ed esponente della Lega, Dante Cattaneo, ex sindaco di Ceriano Laghetto, interviene con un commento deciso all’indomani del referendum sulla cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia. «L’80% degli italiani – tra astensione consapevole e voti contrari – ha detto a chiare lettere che la cittadinanza non si svende», ha dichiarato Cattaneo sui propri canali social, citando simbolicamente il “Piave” per evocare la difesa dell’identità nazionale.

Nel suo messaggio, il leghista ribadisce le posizioni del partito: «Difesa dei confini, stop all’immigrazione illegale e tolleranza zero contro chi porta disordine e degrado nelle nostre città», sottolineando come la battaglia politica sul tema non sia affatto conclusa. «C’è ancora molto da fare», ha aggiunto, promettendo impegno sul fronte della sicurezza e del controllo dell’immigrazione.

Un intervento che si inserisce nel solco delle posizioni storiche del Carroccio, da sempre contrario allo ius soli e favorevole a politiche di cittadinanza più restrittive.

