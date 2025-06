Groane

CESANO MADERNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco Giampiero Bocca in risposta alla lettera dell’associazione 2Nove9.

“Alla luce delle gravi e lesive affermazioni contenute nella lettera inviata in data 11 giugno 2025 dall’Associazione “2Nove9” a firma del suo presidente Roberto Cancedda, mi vedo costretto a rispondere, evidenziando le palesi falsità della missiva.

Il problema e le attese al passaggio a livello di Corso Libertà rappresentano un tema a noi noto e che si trascina da tempo. Nel 2022, subito dopo la mia elezione a sindaco, mi sono immediatamente attivato per affrontare il tema, essendo questo un punto fondamentale del mio programma di mandato. Ho avviato un’interlocuzione serrata con Fnm, e l’Amministrazione Comunale ha stanziato 2,25 milioni di euro a bilancio per la realizzazione di un sovrappasso che consentisse lo scavalcamento della ferrovia. La costruzione dell’opera sarà effettuata da FerrovieNord: nelle prossime settimane, completate le fasi amministrative necessarie e previste dalla Legge, sarà consegnato il progetto esecutivo e la sua approvazione sarà poi sottoposta alla Giunta Comunale, seguiranno in autunno l’aggiudicazione della gara e intorno a fine anno la partenza di lavori.

Contestualmente ed in considerazione dei tragici episodi che avevano già interessato quel passaggio a livello, Ferrovienord aveva installato dei cosiddetti “pettini” sotto le sbarre. Evidentemente nemmeno questo intervento, celermente compiuto da Ferrovienord, ha funzionato, considerato che abbiamo continuato a riscontrare l’incauto attraversamento dei binari con le sbarre abbassate. Da qui, dopo l’ultima tragedia costata la vita alla giovane Sandra Bolog, la mia ulteriore richiesta, scritta in data 15 maggio 2025, giorno successivo all’evento, al d irettore generale​​ di FerrovieNord di aumentare ulteriormente i sistemi di sicurezza dell’infrastruttura per scongiurare comportamenti che mettano in pericolo le persone. Ho sollecitato e richiesto dunque, l’installazione di barriere ai lati del passaggio a livello: e proprio ieri, Ferrovienord ha installato dei pannelli verticali e orizzontali in lamiera che certamente aiuteranno a contenere fenomeni rischiosi, oltre che contrari alla Legge. Il giorno dopo la tragedia sono personalmente andato a porgere le mie condoglianze alla mamma della ragazza e ad esprimere la vicinanza dell’Amministrazione e della città per il grave lutto. In quella sede ho manifestato la mia totale disponibilità ad incontrarla per un ulteriore colloquio quando lo avesse ritenuto opportuno, anche mostrando disponibilità per tutto quanto potesse essere fatto dalla nostra Amministrazione e attraverso il mio ruolo di Sindaco.

Nel primo Consiglio Comunale dopo la tragedia, tenutosi in data 22 maggio 2025, sono intervenuto ricordando Sandra ed esprimendo vicinanza alla famiglia. L’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi ha presenziato in veste ufficiale al funerale della giovane ragazza scomparsa.

Ho recepito e sostenuto la raccolta firme, protocollata in Comune in data 26 maggio, promossa dalla mamma di Sandra e dai genitori degli studenti della scuola frequentata da Sandra “a sostegno della richiesta del Sindaco di Cesano Maderno affinché Ferrovie Nord Milano impegni tutte le risorse e le forze possibili per la costruzione del sovrappasso nei tempi più brevi possibili e per la tempestiva installazione di ulteriori strumenti che impediscano nel modo più assoluto l’attraversamento dei binari, quando il passaggio a livello è abbassato”.

La nostra vicinanza alla famiglia e agli amici sarà anche dimostrata il prossimo sabato 14 giugno in occasione della fiaccolata organizzata in memoria di Sandra, dove sarà presente in forma ufficiale il Vicesindaco Francesco Romeo con la fascia istituzionale e l’assessora Arnaboldi. Gli organizzatori della raccolta firme e della fiaccolata ci hanno ringraziato e riconosciuto la “sensibilità” testimoniando la vicinanza e l’impegno per affrontare una tematica così complessa e delicata.

Vero che ho ricevuto all’indomani della tragedia una comunicazione dell’Associazione in questione: ma, considerando che venivano posti dei quesiti infrastrutturali, abbiamo ritenuto in accordo con FerrovieNord, di affidare alla società di gestione dell’infrastruttura le risposte più adeguate dal punto di vista tecnico. In relazione alla questione “sicurezza” e ai “controlli”, premesso che la polizia locale svolge costantemente attività di perlustrazione della zona, sanzionando chi è sorpreso a non rispettare quanto stabilito dal Codice della Strada, è opportuno specificare che non è pensabile, per nessun Comune, posizionare uno o più agenti di Polizia Locale tutti i giorni presso un passaggio a livello.

Esprimo profondo rammarico per le modalità ed i contenuti attuati dall’associazione: non credo siano questi i metodi ed i comportamenti che possono aiutare a superare situazioni così gravi, delicate e che colpiscono nel profondo una comunità.

Alla luce di quanto sopra, ritenendo le dichiarazioni rilasciate dall’associazione e dal suo presidente non veritiere e gravemente lesive della mia onorabilità e dell’Amministrazione da me guidata, ci riserviamo di tutelarci nelle sedi più opportune”.

