SARONNO/SARONNESE – Da Rovello Porro a Milano, passando per Solaro, Lazzate e Saronno, questo fine settimana di giugno si riempie di eventi per tutti i gusti. In programma feste patronali, concerti, sagre, mercatini, visite guidate e la prestigiosa mostra fotografica dei Sony World Photography Awards al Museo Diocesano; un’occasione per vivere il territorio tra arte, tradizione e convivialità.

Venerdì 13 giugno

ROVELLO PORRO – Ultimo fine settimana per la 14°esima Festa del Pesce organizzata dalla Protezione Civile locale con il patrocinio del Comune. Una tre giorni, fino a domenica, all’insegna della convivialità nell’area feste di via Bernardino Luini. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it .

MILANO – Ha aperto ieri, al Museo Diocesano Carlo Maria Martini, la mostra dei Sony World Photography Awards 2025, a cura di Barbara Silbe, che espone le opere vincitrici del prestigioso concorso internazionale. In mostra 144 fotografie di 53 autori, tra cui The Anthropocene Illusion di Zed Nelson, Photographer of the Year, che riflette sul rapporto tra natura e costruzione artificiale. L’esposizione rimane aperta fino al 28 settembre, dettagli al sito internet www.museodiocesano.it .

SOLARO – Parte questa sera, al Centro Sportivo Scirea di corso Berlinguer 2, la Festa patronale dei Santi Quirico e Giulitta, in programma fino a domenica. Tante le attività proposte dalla parrocchia e dall’oratorio, con ristorante aperto tutte le sere. Maggiori informazioni sul sito www.comune.solaro.mi.it .

LAZZATE – Alle 21, in piazza Don A.Galli, concerto per orchestra e pianoforte dei Colli Morenici e Paolo Ehrenheim diretto dal maestro Andrea Colzani. L’evento si inserisce nella rassegna “Notte di inizio estate”, l’ingresso è libero.

Sabato 14 giugno

SARONNO – Dalle 10 alle 18 e in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, i volontari di Avis Saronno tornano in piazza Avis con la tradizionale ‘Sagra della Ciliegia’ (in foto una passata edizione). Informazioni al sito internet www.avissaronno.it .

SARONNO – Dalle 15.30 (turno unico) riprendono le visite guidate alla chiesa di San Francesco. Le guide volontarie dell’associazione Cantastorie accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia e delle opere d’arte custodite in uno dei luoghi più significativi della città. Le offerte raccolte saranno destinate al restauro degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Tutte le informazioni sono disponibili su www.chieseapertesaronno.it .

Domenica 15 giugno

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30, torna ogni terza domenica del mese il mercatino del collezionismo & cose vecchie in piazza del Mercato.