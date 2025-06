Politica

SARONNO – La Lega Lombarda di Saronno sarà presente in piazza Avis il pomeriggio di sabato 21 giugno e la mattina di domenica 22 giugno con un gazebo informativo sul Decreto Sicurezza appena approvato in Parlamento.

“Qualche mese fa, a maggio 2024, eravamo scesi in piazza per raccoglier le firme a supporto di un decreto sicurezza. Oggi il decreto sicurezza promesso e sostenuto fortemente dalla Lega è diventato realtà, pertanto torniamo in piazza per festeggiare questo risultato e ringraziare non solo i cittadini saronnesi, ma anche i molti residenti onesti di origine straniera che avevano voluto fortemente firmare la raccolta firme.

La Lega saronnese non scende in piazza solo per le comunali, in quanto il nostro obiettivo è più ampio, cioè cambiare questo Stato centralista in una Repubblica Federale dove le nostre Comunità Locali possano avere più poteri per affrontare i problemi di tutti i giorni.

Il decreto sicurezza dà maggiori poteri ai sindaci per applicare daspo urbani per chi disturba la quiete pubblica, bivacca o commette reati in aree sensibili come stazioni, parchi e centri storici – sostiene il segretario cittadino Angelo Veronesi. Speriamo che anche la nuova sindaco Ilaria Pagani applichi fin da subito i daspo urbani e sfrutti il decreto sicurezza per contribuire ad aumentare la sicurezza in città. Serve la collaborazione di tutti, anche di chi appartiene a partiti che per anni hanno minimizzato il problema sicurezza, ma si trova ora di fronte ad una situazione da gestire.

Il Decreto Sicurezza interviene inoltre su diversi temi con l’obiettivo di rafforzare l’ordine pubblico, tutelare le forze dell’ordine e contrastare l’illegalità diffusa spesso dovuta a un’immigrazione incontrollata voluta da chi si definisce di centro sinistra, ma che in realtà non difende chi lavora. La Lega è e rimane il presidio per i saronnesi onesti che lavorano. Se ne sono accorti anche i residenti saronnesi di origine straniera che vivono e lavorano onestamente a Saronno, in quanto oltre che firmare la raccolta firme al nostro gazebo per il Decreto Sicurezza, sono venuti spesso a lamentarsi per l’illegalità diffusa dovuta a chi, anche tra i loro connazionali, non rispetta le regole di civile convivenza.

Il decreto sicurezza prevede una serie di misure che sono coercitive per chi commette reati e tutela invece chi vive e lavora onestamente.

Tolleranza zero per chi aggredisce agenti di polizia o danneggia beni pubblici, con l’inasprimento delle pene.

Misure più severe contro l’immigrazione irregolare, con accelerazione delle procedure di espulsione per chi non ha diritto a restare in Italia.

Potenziamento dei controlli nelle città, anche attraverso l’assunzione di nuovo personale nelle forze dell’ordine.

Maggiore tutela per commercianti, cittadini e residenti onesti di origine straniera, con norme specifiche contro furti, rapine e vandalismi.

“La sicurezza è un diritto di tutti – dichiara il segretario cittadino Angelo Veronesi – e deve essere garantita con regole chiare, pene certe e supporto concreto a chi ogni giorno indossa una divisa per proteggerci. Con questo decreto, il Governo risponde concretamente alle richieste di milioni di italiani e residenti onesti di origine straniera che chiedono più legalità e più ordine.”

L’iniziativa è aperta a tutti perché la sicurezza riguarda tutti. Vi aspettiamo in piazza per confrontarci insieme sul futuro della nostra comunità.

