CISLAGO – E’ stato un successo l’incontro tenuto dallo storico saronnese Giuseppe Nigro con la lista civica “Cislago in comune”, che ha visto come protagonista della serata di ieri, giovedì 12 giugno, il libro di Nigro “Fuori dall’officina, la resistenza nel Saronnese”.

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che ieri sera, insieme a noi, hanno scelto di partecipare alla serata di presentazione del libro “Fuori dall’officina – La Resistenza nel Saronnese” e di vivere un momento di memoria e riflessione sul grande valore di quei momenti, ascoltando le parole dell’autore, Giuseppe Nigro. È stata un’occasione per approfondire il tema della Resistenza e dell’antifascismo nei modi, tempi e condizioni in cui si verificò nel nostro territorio, Cislago incluso”, così scrivono da Cislago in comune sui social.

“È stata una discussione aperta, partecipata e interessante, con spunti di riflessione su tematiche ancora attuali, quali la questione del lavoro, della libertà, della democrazia e della donna. Aspetti che ci riguardano da vicino e che meritano doverosa attenzione e considerazione. Non bastano gli slogan o le facili letture. Quest’anno ricorre l’80esimo anniversario della liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, uno dei periodi più neri e bui della nostra storia. Eppure, viviamo in un tempo in cui, oggi, la memoria viene spesso strumentalizzata o addirittura ignorata. Si tenta di riscrivere e mistificare la Storia. Le parole come “Libertà”, “Resistenza”, “Antifascismo”, “Democrazia” rischiano di essere private del loro valore e significato. Ecco perché, allora, più che mai, abbiamo bisogno di tornare a quei momenti e a quelle storie. Non per nostalgia! Ma per coscienza e responsabilità perché conoscere il passato ci aiuta a comprendere il presente”, proseguono.