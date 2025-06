SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 12 giugno, l’interruzione della linea ferroviaria per Malpensa a causa di una frana ha causato pesanti disagi. A Saronno, orgoglio per il riconoscimento a un’infermiere del pronto soccorso, mentre fanno discutere le parole di tuSaronno sui numeri del voto. In città cambiano viabilità e trasporti per un nuovo cantiere, si alza l’allerta ozono e la sindaca affronta il tema sicurezza in Prefettura.

Una frana ha bloccato i treni diretti a Malpensa, creando disagi significativi a pendolari e viaggiatori, con ritardi e cancellazioni.

Edi Cipres, infermiera del pronto soccorso di Saronno, ha ricevuto il premio Nursing Now Italy Award, riconoscimento per il suo impegno e la sua professionalità nel campo della sanità.

Replica del candidato sindaco Rienzo Azzi alla nota di tu@Saronno

Partirà a breve il cantiere tra via Carcano e corso Italia a Saronno, con modifiche alla viabilità e chiusure stradali previste per circa un mese al fine di realizzare nuovi collegamenti per sottoservizi.

La sindaca di Saronno si è recata in Prefettura per discutere di sicurezza e decoro urbano nell’area della stazione, chiedendo un piano concreto per affrontare le criticità.

A Saronno è stata superata la soglia di allerta per l’ozono: i livelli registrati sono stati i più alti in tutta la Lombardia, con conseguente allarme per la salute pubblica.

