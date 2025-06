Varesotto

VARESE – Droni con intelligenza artificiale e più prevenzione nelle scuole per contrastare lo spaccio nei boschi: sono alcune delle strategie emerse giovedì 6 giugno durante il convegno “Coordinamento nella prevenzione e nella repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Varese” che si è tenuto a Villa Recalcati. L’iniziativa ha riunito Prefettura, Procure e Forze dell’Ordine con l’obiettivo di rafforzare il lavoro comune contro le organizzazioni criminali attive sul territorio.

A introdurre i lavori il giornalista Rai Roberto Rotondo. Sono intervenuti il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, il procuratore della Repubblica di Varese Antonio Gustapane e il procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Carlo Nocerino. A portare contributi scientifici le professoresse Chiara Perini e Francesca Ruggieri, docenti di diritto penale e processuale penale all’Università dell’Insubria. Numerosa la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, delle amministrazioni locali, delle polizie locali, del mondo accademico e delle associazioni del territorio.

Durante l’incontro è stata evidenziata la crescente pericolosità dei gruppi criminali che gestiscono lo spaccio nei boschi: bande armate, capaci di presidiare zone difficili da raggiungere, rendendole inaccessibili. Da qui la proposta di un approccio integrato che unisca interventi repressivi, tecnologie avanzate come droni e videosorveglianza con intelligenza artificiale, e un forte investimento educativo per ridurre la domanda di droga.

Il prefetto Pasquariello ha sottolineato l’importanza della “comunità educante”, ricordando che “lo spaccio esiste perché esiste una domanda” e invitando ad affiancare alle azioni di contrasto iniziative di prevenzione nelle scuole, nelle università e nelle realtà associative.

Il procuratore Gustapane ha citato come esempio positivo il nuovo sistema di videosorveglianza basato su intelligenza artificiale che sarà attivato in piazza Repubblica a Varese, invitando altre amministrazioni a seguirne l’esempio. Il procuratore Nocerino ha invece posto l’accento sulla dimensione internazionale del fenomeno: secondo quanto emerso, molte delle nuove reclute arriverebbero dal Marocco e sono già dieci le indagini con risvolti transnazionali aperte dalla Procura di Busto Arsizio.

Nel corso del convegno è stato annunciato che le due Procure organizzeranno incontri mensili tra i magistrati per condividere informazioni utili alle indagini. Verranno inoltre rafforzati gli “Osservatori per la repressione dei reati in materia di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, che riuniscono Prefettura, Procure e Forze di polizia.

In chiusura, i relatori hanno condiviso un appello congiunto alla collaborazione istituzionale come unica strada per affrontare fenomeni criminali sempre più strutturati e radicati: un impegno comune per riportare legalità e sicurezza nei territori oggi più esposti allo spaccio.

