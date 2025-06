Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Ha mantenuto la calma ed è riuscito a gestire un’emergenza delicata, salvando un ragazzo che minacciava di ferirsi al collo con una lattina tagliente. È l’intervento del vicecommissario Antonio Borgo, in servizio alla polizia locale, che domenica mattina ha evitato il peggio in piazza Monte Grappa.

L’allarme è scattato intorno alle 8,30 quando una donna ha chiesto aiuto per il figlio, 27enne, che minaccia di togliersi la vita. L’agente è arrivato in pochi istanti trovandosi di fronte a una scena drammatica: il giovane, noto per problemi di tossicodipendenza, chiedeva insistentemente denaro alla madre e, non ottenendolo, aveva trasformato una lattina in un’arma improvvisata, puntandosela alla gola.

Sul posto erano presenti numerosi testimoni. Il ragazzo, in forte stato di agitazione, teneva una mano serrata sul collo, da cui fuoriusciva del sangue. L’agente ha subito avviato un dialogo, cercando di tranquillizzarlo e guadagnando progressivamente la sua fiducia.

Approfittando di un momento di distrazione, il vicecommissario è riuscito a intervenire, strappandogli la lattina e mettendolo in sicurezza. La madre, visibilmente scossa, è stata subito allontanata per evitare ulteriori tensioni.

L’intervento, rapido ed efficace, ha permesso di evitare conseguenze tragiche. Il giovane è stato poi accompagnato ai servizi sanitari per le cure e l’assistenza necessarie. Nella stessa giornata si è registrato un secondo episodio: il 27enne si è appostato fuori dalla casa della madre, urlando e attirando l’attenzione dei vicini. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei carabinieri per riportare la calma.

