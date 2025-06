Misinto

MISINTO – Dal 3 al 19 luglio Misinto si prepara ad accogliere la ventottesima edizione del Misinto Bierfest: oggi, venerdì 13 luglio, alle 19, l’amministrazione terrà una conferenza stampa dedicata ai giornalisti in cui verranno svelati i dettagli di una delle più amate feste del circondario.

Interverranno Fabio Mondini, presidente di Gam E-20 e organizzatore dell’evento, Fabrizio Sala, deputato, Matteo Piuri, sindaco di Misinto, Luca Tacca e Thomas Wölfl, due lavoratori da un birrificio, Paola Silva e Paolo Maspero, della federazione Italiana Cuochi Lombardia.

Diretta di Lucrezia Musetti

La Misinto Bierfest è ormai un appuntamento consolidato, punto di riferimento non solo per la provincia di Monza e Brianza, ma per tutta la Lombardia. Ogni anno più di 55.000 persone partecipano a questa festa in stile bavarese, ospitata sotto il tradizionale tendone del Mönchshof Stadl in via Marconi a Misinto.

Durante la conferenza stampa verrà proposta una piccola anteprima delle novità che caratterizzeranno la Misinto Bierfest 2025.

Al termine della conferenza prenderà il via la serata di musica in piazza con il gruppo “Azione Mutande”, un evento che introdurrà il paese al clima di festa.

Nel corso della serata saranno distribuiti buoni birra, utilizzabili per il brindisi inaugurale dell’apertura ufficiale della manifestazione, prevista per giovedì 3 luglio.

