Città

SARONNO – “Riflessioni” è il titolo della stagione 2025/2026 del Teatro Giuditta Pasta, presentata dal direttore artistico Andrea Chiodi come un invito alla consapevolezza, un percorso tra memoria, identità e nuove prospettive. “Vogliamo che il teatro continui ad essere un luogo vivo, che non solo intrattiene, ma accompagna, fa crescere, interroga” ha dichiarato Chiodi, annunciando un cartellone che spazia dai grandi classici alla drammaturgia contemporanea, passando per danza, musica e teatro per le famiglie. Una proposta culturale che si pone come punto di riferimento per tutta la comunità, e che vuole parlare anche alle nuove generazioni con linguaggi diversi e inclusivi.

QUI LA DIRETTA

Prosa

La sezione di prosa si apre giovedì 30 ottobre con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard (30 ottobre), una tragicommedia con Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, tra Shakespeare e commedia dell’arte. Segue il 13 novembre “Ciarlatani” di Pablo Remón (13 novembre), con Silvio Orlando, satira brillante sul mondo dello spettacolo. A dicembre va in scena “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo (11 dicembre) in una suggestiva versione con pupazzi, mentre a gennaio torna Molière con “Il malato immaginario” (24 gennaio) diretto da Andrea Chiodi e interpretato da Tindaro Granata e Lucia Lavia. Il 27 gennaio “Destinatario sconosciuto” di Kressmann Taylor (27 gennaio) racconta con intensità l’amicizia tradita ai tempi del nazismo. Il 5 febbraio spazio ad “Amadeus” di Peter Shaffer (5 febbraio) con Ferdinando Bruni, seguito il 25 febbraio da “Il misantropo” di Molière (25 febbraio) con Fausto Cabra. A marzo tocca a “La Storia” (5 marzo), ispirato al romanzo di Elsa Morante, mentre a fine mese arriva “Improvvisamente l’estate scorsa” di Tennessee Williams (26 marzo) con Laura Marinoni. Chiude la stagione, il 23 aprile, “Furore” (23 aprile) con Massimo Popolizio dal romanzo di John Steinbeck. Una rassegna che mescola grandi nomi della scena nazionale a proposte artistiche di grande valore culturale.

Contemporanea

Sei appuntamenti dal taglio innovativo compongono la sezione Contemporanea. Si parte il 4 ottobre con “A pelle nuda sul palco” (4 ottobre) di e con Lucilla Giagnoni, omaggio alla forza della parola scenica. Il 21 ottobre è la volta di “Fear No More” (21 ottobre), omaggio a Virginia Woolf con Leda Kreider. Il 25 novembre “L’estasi della lotta” (25 novembre) unisce teatro e attivismo con Carlotta Viscovo. A gennaio Antonio Latella porta in scena “Wonder Woman” (13 gennaio), storia vera di resistenza e verità. Il 17 febbraio Elvira Frosini e Daniele Timpano propongono la graffiante commedia “Sì l’ammore no” (17 febbraio), mentre il 17 marzo arriva “Letizia va alla guerra” (17 marzo), tre storie di donne attraverso il Novecento. Una sezione che si propone di stimolare il pensiero critico e dare spazio a nuove visioni del presente.

Danza

Tre appuntamenti anche per la danza, nell’ambito di “Interscambi coreografici Saronno” curato dalla Fondazione Egri. Il 20 novembre “Leonardo da Vinci – Anatomie spirituali” (20 novembre) unisce coreografia e spiritualità. Il 18 gennaio “Lo schiaccianoci” (18 gennaio) propone una versione poetica e simbolica del celebre balletto. Il 14 febbraio, con “Ring of love” (14 febbraio), l’amore sale sul ring in uno spettacolo rock tra coreografia e musica pop. Proposte che puntano a coinvolgere anche il pubblico più giovane e curioso, avvicinando la danza a chi non la frequenta abitualmente.

Show

La sezione Show accoglie dieci appuntamenti tra comicità e intrattenimento. Tra i protagonisti I Legnanesi, Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, The Watch, New Orleans Gospel Choir e tanti altri. Un percorso che abbraccia il cabaret, la musica d’autore e le atmosfere internazionali. Una selezione pensata per offrire leggerezza e divertimento, senza mai rinunciare alla qualità.

Teatro per famiglie

Quattro spettacoli pensati per il pubblico più giovane: dal clown di Michele Cafaggi alle storie di Claudio Milani, senza dimenticare le produzioni firmate Aida, Teatro del Buratto e Teatro Telaio. Una proposta che unisce divertimento, bellezza e temi educativi. L’obiettivo è quello di costruire il pubblico di domani, offrendo esperienze teatrali coinvolgenti e formative.

Laboratori e incontri

Accanto agli spettacoli, il Giuditta Pasta ospita anche laboratori teatrali, incontri nel foyer e nelle scuole, giornate di approfondimento e il concorso lirico internazionale dedicato a Giuditta Pasta. Attività pensate per creare un dialogo costante con il territorio e promuovere la partecipazione attiva alla vita culturale cittadina.

Un cartellone vario e appassionante, pensato per tutta la città. Una stagione che vuole essere un’occasione per tornare a incontrarsi, riflettere e condividere emozioni attraverso l’arte teatrale, in tutte le sue forme.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09