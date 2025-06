Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione ieri notte, attorno alle 22.30, alla stazione Fnm di Como Lago. La polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione al 112 che indicava la presenza di un uomo armato di coltello su un treno diretto a Saronno e Milano Cadorna.

Al termine dei controlli gli agenti hanno fermato due uomini. Uno di loro, un 37enne salvadoregno, aveva effettivamente nello zaino un coltello seghettato con lama lunga oltre 22 centimetri: è stato denunciato per porto abusivo d’arma e segnalato per violazione delle norme sull’immigrazione, essendo irregolare sul territorio.

L’altro, un connazionale di 40 anni senza fissa dimora, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Varese: doveva scontare una pena residua di tre mesi. È stato arrestato e condotto al carcere lariano del Bassone.

