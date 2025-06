Cronaca

SARONNO – È uscito di casa da solo e in pochi minuti ha preso un treno per Milano senza dire nulla ai genitori. Allarme nella serata di ieri, giovedì 12 giugno, per un bambino di 8 anni che intorno alle 20.25 si è allontanato dalla propria abitazione a Saronno. I genitori si sono accorti della sua assenza già alle 20.27 e hanno dato immediatamente l’allarme.

In pochi minuti si è messa in moto una vera e propria macchina dei soccorsi: vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Saronno, vicini di casa e amici hanno iniziato a perlustrare la zona. Nessuno riusciva a capire dove fosse finito.

Intanto il piccolo, in autonomia, si era diretto in stazione, aveva raggiunto il binario e si era imbarcato sul treno in partenza alle 20.40 con destinazione Milano Cadorna. Durante il viaggio ha mantenuto la calma e, una volta arrivato alla stazione milanese, è sceso e si è seduto su una panchina.

Poco dopo le 21.30 è stato rintracciato dalla polizia ferroviaria di Milano, che ha riconosciuto la sua presenza anomala e ha avvisato le autorità. Identificato e rassicurato, il bambino è stato accompagnato a casa e riaffidato ai familiari, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Dalla famiglia è arrivato un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono attivati per le ricerche: “Grazie di cuore a chi ci è stato vicino, ai carabinieri, ai vigili del fuoco e a tutti i vicini di casa che non hanno esitato ad aiutarci in un momento così difficile”.

