Cronaca

SARONNO – Era salito sul treno diretto a Milano senza dire nulla ai genitori, ma è stato ritrovato sano e salvo poco dopo alla stazione di Cadorna grazie all’intervento della Polizia ferroviaria della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa. Protagonista della disavventura un bambino di 7 anni residente a Saronno, scomparso nella serata di giovedì 12 giugno, e rintracciato in meno di due ore grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polfer .

L’allarme era scattato poco dopo le 20,30, quando i genitori si erano accorti dell’assenza del piccolo e avevano subito contattato i carabinieri della compagnia di Saronno. Nel frattempo, una guardia giurata in servizio alla stazione di Milano Cadorna aveva segnalato la presenza di un bambino da solo, spaesato, arrivato con un treno proveniente dalla provincia di Varese. Il minore, preso in carico dagli agenti della Polizia ferroviaria, non era in grado di fornire indicazioni né sul suo nome né sulla località di partenza.

Grazie alla comparazione fotografica con l’immagine fornita dai familiari, i poliziotti hanno potuto confermare che si trattava dello stesso bambino segnalato come scomparso. Una volta accertata l’identità, è stato contattato immediatamente il padre, che si è recato in stazione per riabbracciare il figlio, visibilmente scosso ma in buone condizioni.

Una vicenda a lieto fine che mette in evidenza l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalla Polfer, che solo nel 2025, nel territorio lombardo, ha rintracciato e assistito ben 186 minori. Un impegno costante e prezioso, fatto di attenzione, prontezza e collaborazione interforze, che si conferma fondamentale per la sicurezza dei viaggiatori, in particolare dei più piccoli.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09