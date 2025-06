Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo dell’ex sindaco Pierluigi Gilli in memoria di Enrico Mazzini che ha guidato la città dal 1980 al 1985.

Apprendo con malinconia della dipartita di Enrico Mazzini, sindaco dal 1980 al 1985, autorevole rappresentante dell’importante schiera di amministratori che la Democrazia Cristiana ha consegnato a Saronno. Un’esperienza che ha segnato il progresso della nostra città e che ha saputo accompagnare i veloci cambiamenti dei tempi con moderazione e lungimiranza. Ricordo in Mazzini una persona garbata e cordiale, priva di eccessi, corretta nella dialettica politica, premuroso nei consigli di buon senso che ho da lui ricevuto. Con lui voltiamo un’altra pagina della nostra storia saronnese; oltre il cordoglio, rimane la stima rispettosa per un uomo che, con impegno generoso, ha dato molto di sé alla nostra comunità. Riposa nella Luce.

