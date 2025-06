Calcio

SARONNO – Lo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno si prepara ad accogliere una sfida di alto livello tra due delle migliori formazioni giovanili della stagione. Sabato 14 giugno alle 16.45 andrà in scena la finalissima del Trofeo Coppa Lombardia – categoria Giovanissimi Under 14.

A contendersi il titolo saranno Varesina calcio e Us Aldini, in un match che promette spettacolo e talento in campo. L’incontro sarà diretto da un arbitro selezionato nell’ambito del Progetto Talent Uefa, a garanzia di un’elevata qualità anche sul piano arbitrale.

L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dal Comitato regionale Lombardia in collaborazione con l’Fbc Saronno 1910, che ospita la manifestazione e curerà l’organizzazione logistica allo stadio di via Biffi. Per gli appassionati sarà un’occasione imperdibile per vivere un pomeriggio all’insegna del grande calcio giovanile.

(foto: lo stadio comunale di Saronno, il Colombo Gianetti di via Biffi)

