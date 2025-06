Città

SARONNO – Si terranno domani, sabato 14 giugno, i funerali di Enrico Mazzini, sindaco della città dal settembre 1980 al luglio 1985. Figura centrale della politica saronnese negli anni Ottanta, è scomparso all’età di 90 anni. Le esequie si svolgeranno alle 15 alla chiesa parrocchiale Sacra Famiglia, precedute dalla recita del rosario alle 14.45. La salma è composta nella casa funeraria Miazzolo in via Manzoni.

Durante il suo mandato alla guida del Comune, Mazzini promosse una visione concreta e partecipata dell’amministrazione pubblica. Fu il primo sindaco a organizzare la fiera campionaria cittadina.

Con lui nacque la Protezione civile comunale, una struttura ancora oggi centrale nella gestione delle emergenze. Furono progettati e completati i lavori per il sottopasso di via Milano e venne realizzata l’isola pedonale nel centro storico, segnando una svolta nella mobilità urbana. Tra le sue iniziative, anche il rilancio dei comitati di quartiere e l’inaugurazione della nuova Pretura in via Varese, che potenziò i servizi giudiziari cittadini.

A ricordarlo con un messaggio ufficiale è stata la nuova sindaca Ilaria Maria Pagani, che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità:

“La sindaca Ilaria Maria Pagani, a nome della Città di Saronno e del Consiglio comunale, esprime cordoglio per la dipartita del sindaco emerito Enrico Mazzini.”

Accanto alle figlie Anna, Chiara e Marta, con il genero Alberto, domani sono attesi alle esequie tanti cittadini e delegati delle istituzioni. La città si stringe nel ricordo di un amministratore che ha lasciato un segno concreto nella storia recente di Saronno.

