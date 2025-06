Città

SARONNO – Un torneo di tennistavolo che mette l’inclusione al centro: è l’iniziativa andata in scena ieri al palasport dell’Istituto comprensivo Aldo Moro di viale Santuario, dove i campioni paralimpici dell’Asd Tennistavolo Saronno – freschi di titolo italiano – hanno sfidato 44 dipendenti di aziende del territorio (fra cui Ovs, RPS Riello e Daiichi Sankyo).

L’evento, promosso dalle aree Collocamento mirato e Politiche attive di Umana con la cooperativa sociale Spazio Aperto e finanziato da Città Metropolitana di Milano, fa parte del programma “Game On: Inclusion Days” del progetto Inclusive Mindset.

L’obiettivo era “parlare di disabilità e lavoro attraverso la metafora dello sport”, ha spiegato Manuela Pioltelli (Umana): “Ogni persona può dare valore all’azienda se trova il contesto giusto per esprimere il proprio talento”. Per Andrea Serpi, disability manager di Spazio aperto, “mettere insieme le capacità – sul campo come in ufficio – permette di creare valore condiviso”.

(foto: alcune immagini dell’evento che si è tenuto nel palasport dell’Aldo Moro)

