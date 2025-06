ilGro

SOLARO – Prosegue la festa patronale di Solaro dedicata ai Santi Quirico e Giulitta, con un ricco programma di eventi che accompagnerà la comunità fino a lunedì 16 giugno.

Giovedì 12 giugno, nella chiesa parrocchiale Santi Quirico e Giulitta, alle 17.30 è prevista l’adorazione eucaristica in preparazione alla Festa Patronale, con una preghiera per i preti novelli. Alle 18.30 sarà celebrata la santa messa nell’anniversario di don Sergio Tomassello, parroco dal 12 giugno 1993.

Venerdì 13 giugno, al centro sportivo “Gaetano Scirea” , in corso Berlinguer, alle 19 si terrà la giornata speciale della Festa con i bambini delle scuole materne di Solaro e di Brollo e uno spettacolo pensato per le famiglie. In programma il laboratorio “Bolle di sapone” con Ciccio Pasticcio. L’ingresso è gratuito. A seguire, apertura della cucina e stand culinari alle 19.30, mentre alle 20.30 si esibirà lo sporting club dance center genetico. La serata proseguirà con musiche e ballo con “Tiana live” dalle 21.30.

Sabato 14 giugno, sempre al Centro Sportivo, dalle 18.30 ci sarà la presenza dei giochi giganti interattivi eco-sostenibili, pensati per bambini e adulti. La cucina aprirà alle 19.30, mentre dalle 21.30 la serata sarà animata ancora dalla musica e dal ballo con “Tiana live”.

Domenica 15 giugno, la giornata inizierà alle 10.30 con il ritrovo davanti al comune delle 8 contrade con i loro simboli e la sfilata fino alla chiesa, dove si terrà l’Eucarestia solenne alle 11. Saranno presenti i Rappresentanti delle Contrade e presiederà don Massimiliano Mazza, nel 10° anniversario di Ordinazione Presbiterale. Seguirà un aperitivo sul sagrato con foto di gruppo.

Alle 13, il pranzo in festa con le famiglie e don Massimiliano proseguirà al centro Sportivo Scirea (iscrizioni in oratorio). Nel pomeriggio, alle 16, Giochi con ragazzi di tutte le età e una corsa di atletica organizzata dai genitori dell’Oratorio. La cucina e gli stand culinari saranno nuovamente attivi dalle 19.30. Alle 21, musica serale con “B5” in Villaggio Brollo.

La festa patronale si concluderà lunedì 16 giugno con la concelebrazione eucaristica alle 21 nella chiesa parrocchiale, insieme ai preti nativi o che hanno svolto servizio a Solaro. Presiederà don Giorgio Guidi nel 45° di Ordinazione Presbiterale, con il ricordo di don Massimiliano Mazza (10°) e don Alberto Fusi (50°). Alle 22.15, accensione del “Pallone dei Martiri” sul sagrato della chiesa.

