GARBAGNATE MILANESE – Durante la notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno tre giovani hanno messo in atto, in concorso tra loro, un furto aggravato ai danni del chiosco comunale di Largo Anelli, all’interno del parco pubblico di Villa Gianotti. Dopo aver forzato con scasso la porta d’accesso, hanno asportato beni alimentari, bottiglie di alcolici, oggetti personali e le mance dei camerieri, per un valore totale di 1.200 euro, oltre al danno alla struttura.

Intervenuti tempestivamente, e dopo un’attenta ricostruzione dei fatti attraverso la videosorveglianza urbana, gli agenti di polizia locale, coordinati dal comandante Luca Leone, hanno potuto individuare ed identificare i tre ragazzi. I giovani – residenti nel circondario nord milanese, e già noti alle forze dell’ordine – sono stati così denunciati all’autorità giudiziaria; dovranno rispondere di furto con l’aggravante dello scasso, oltre al porto di strumenti atti a compiere reati della medesima specie. Tale segnalazione è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con la stazione dei carabinieri di Garbagnate.

(foto: sopralluogo degli agenti al chiosco)

13062025