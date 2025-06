Primo piano

UBOLDO – Mercoledì sera in un’aula consiliare gremita è stato presentato il libro “Palio di Uboldo – 50 anni di sfide, colori e passioni”. Al tavolo il sindaco Luigi Clerici, il parroco Don Armando Colombo e i curatori del libro Lorenzo Guzzetti, Gloria Leva, Angelo Leva ed Elena Vanzulli. Insieme a loro anche Vittorio Greco e Daniela Ceriani, sindaci emeriti della comunità, che hanno anche loro scritto un contributo presente nel libro che sarà venduto durante la manifestazione.

Manifestazione che prenderà il via oggi 13 giugno alle 19.30 quando si apriranno i cancelli dell’Oratorio e con le cucine pienamente in funzione inizieranno i dieci lunghi giorni del Palio delle Contrade di Uboldo. Alle 22.00 tutte le contrade arriveranno in piazza in ordine inverso rispetto alla classifica 2024, Mirko Legnani, capitano del Taron, salirà per ultimo il sagrato della Chiesa e, riconsegnato il palio, i giochi potranno iniziare. Dopo la cerimonia, in Oratorio ci sarà lo spettacolo di DJ Panico che renderà la manifestazione una grande discoteca a cielo aperto.

I giochi, invece, inizieranno prestissimo il sabato mattina: la pesca alla carpa aprirà le danze assegnando i primi punti, poi la pallavolo femminile, alle 14.30 in Palestra “Giulio Galli” darà il via ai tornei. Oratorio e ACLI, con il torneo di calcio balilla, inizieranno i giochi alle ore 15.30 e poi via, fino alle 21.00 quando inizierà la lunga serata di giochi chiusa con lo spettacolo dei Pezza Band.

Domenica, invece, una grande giornata di festa, come anticipato settimana scorsa, che inizierà con la Santa Messa delle ore 11.00 presieduta da Mons. Angelo Centemeri, il pranzo comunitario a seguire in oratorio, i giochi dalle 16.30 e dalle 18.30 tutto si fermerà per la cerimonia dei 50 anni di Palio in cui verranno premiati e salutati gli ex capitani, maglie blu, i sindaci emeriti e i sacerdoti che sono passati da Uboldo.

Da lunedì, poi, tutte le sere alle 19.30 l’Oratorio aprirà con la cucina e le serate di giochi il cui programma potrete leggerlo sia sul giornalino, diffuso in tutte le case in questi giorni, sia sui canali social della manifestazione.

