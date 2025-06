Calcio

SARONNO – È in corso a Pinzolo, in Trentino, l’annuale stage estivo organizzato dall’Amor Sportiva, storica società calcistica del quartiere Cassina Ferrara di Saronno. L’iniziativa, appuntamento fisso dell’estate biancazzurra, sta registrando un’ottima partecipazione e grande entusiasmo tra i giovani atleti coinvolti.

Lo stage rappresenta un’occasione preziosa per migliorare sul piano tecnico, vivere un’esperienza di gruppo e rafforzare i valori dello sport. Le giornate in montagna alternano allenamenti sul campo a momenti di svago e socializzazione, offrendo ai ragazzi un ambiente stimolante e positivo per la crescita sportiva e personale.

La società ha espresso soddisfazione per l’andamento del ritiro, sottolineando la passione e la serietà dei partecipanti e del team tecnico. Con questa iniziativa, l’Amor Sportiva conferma ancora una volta il proprio impegno nella formazione dei giovani e nella promozione dello sport di base sul territorio.

(foto di gruppo dei giovani calciatori Amor a Pinzolo)

14062025