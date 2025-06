Saronnese

CISLAGO – Una visita guidata alla scoperta delle meraviglie della chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta attraverso gli occhi esperti dello storico dell’arte Sergio Beato. Si preannuncia un tour profondamente immerso nella cultura e nella bellezza, per scoprire e capire un po’ di più quanto la chiesa parrocchiale cislaghese ha da donare ai cittadini del territorio, in programma per domenica 15 giugno alle 15. L’evento è libero e aperto a tutti.

Pro Loco, che spesso promuove visite guidate anche alla chiesa di Santa Maria della Neve, e la parrocchia hanno organizzato questa visita insieme a Sergio Beato, un esperto conosciuto sul territorio, grazie anche alle diverse iniziative a cui ha partecipato nel circondario.

La Pro Loco di Cislago, inoltre, ha fatto sapere che chiunque fosse in possesso del fascicolo della Pro Loco sulla chiesa parrocchiale è invitato a portarlo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09