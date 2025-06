Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno, poco dopo le 14 in viale Europa, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Due i feriti: un 22enne e un 54enne, uno di loro risulta in condizioni serie.

Lo scontro è avvenuto lungo il rettilineo che collega corso della Vittoria alla ex statale Varesina, in prossimità del centro sportivo comunale e del palazzetto dello sport. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La centrale Areu 118 ha coordinato gli interventi sanitari ed ha inviato sul posto due ambulanze, l’auto-infermieristica e l’elisoccorso arrivato da Como. Presenti anche i vigili del fuoco di Saronno e la polizia locale.

