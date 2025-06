Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per soccorrere uno dei due feriti nello scontro avvenuto oggi, sabato 14 giugno, poco dopo le 14, in viale Europa a Caronno Pertusella. L’incidente ha coinvolto un’automobile e una motocicletta, causando il ferimento di un ragazzo di 22 anni e di un uomo di 54.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto lungo il rettilineo che collega corso della Vittoria con la Varesina. La dinamica è ancora al vaglio del comando della polizia locale, intervenuto per i rilievi e la gestione della viabilità.

A seguito della chiamata alla centrale operativa di Areu, è stato predisposto un intervento in codice rosso. Sul posto sono giunte due ambulanze – una della Croce Azzurra Caronno – l’automedica e l’elisoccorso, decollato dalla base di Como. I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno hanno operato per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata.

Il motociclista, il più grave dei due, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Il ragazzo al volante della vettura è stato invece accompagnato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Il traffico nella zona è stato fortemente rallentato per consentire i soccorsi e i rilievi. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le cause del violento scontro.

guarda tutte le foto 4



Scontro tra auto e moto in viale Europa: soccorsi in azione, motociclista portato via in elisoccorso

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09