Groane

CESATE – Tragedia nella serata di oggi alla stazione ferroviaria di Cesate lungo la linea Saronno-Milano. Intorno alle 21.30 un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno diretto a Malpensa.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane potrebbe aver attraversato i binari per raggiungere alcuni amici che si trovavano sull’altro marciapiede. Una dinamica che resta tuttavia da chiarire: le autorità stanno raccogliendo elementi e testimonianze per definire con precisione l’accaduto.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori: un’automedica, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il 19enne non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul luogo dell’incidente.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per fare piena luce sulle circostanze che hanno portato al drammatico investimento.

14062025

