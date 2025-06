Cronaca

UBOLDO – Doveva essere una serata di festa quella di martedì 11 giugno, con la presentazione in municipio del libro dedicato ai 50 anni del Palio. Invece, per alcuni cittadini si è trasformata in un’amara sorpresa: al termine dell’evento, diverse biciclette parcheggiate in piazza San Giovanni Bosco sono sparite. Tra i derubati anche una madre con il figlio.

Secondo la polizia locale, episodi simili sono in aumento, ma non sempre si tratta di furti organizzati: spesso le bici vengono sottratte per gioco da ragazzi e poi abbandonate poco lontano. Non è raro che vengano ritrovate e segnalate all’albo pretorio. Proprio per questo, molti cittadini sperano ancora di recuperare il proprio mezzo, anche grazie a segnalazioni sui social o cercando nei dintorni.

(foto archivio)

14062025