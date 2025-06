SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 13 giugno, hanno suscitato grande attenzione l’avventura di un bambino che ha preso da solo il treno per Milano, il lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Enrico Mazzini e la pubblicazione del libro che celebra la storia del Palio di Uboldo. In evidenza anche la prima uscita pubblica della sindaca Pagani e l’annuncio della nuova stagione del Teatro Pasta.

Un bambino di 8 anni ha preso da solo il treno da Saronno verso Milano, venendo ritrovato in sicurezza alla stazione di Cadorna grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

La sindaca Ilaria Pagani ha partecipato alla sua prima uscita pubblica da prima cittadina, sottolineando il valore culturale e civico del Teatro Pasta durante l’evento di presentazione della stagione teatrale.

Saronno ha salutato con commozione Enrico Mazzini, ex sindaco e figura di riferimento della città, scomparso a 79 anni. Anche la sindaca Pagani ha espresso il proprio cordoglio.

Un ragazzo ha minacciato di ferirsi con una lattina per ottenere denaro dalla madre; la situazione è stata risolta grazie alla prontezza e al sangue freddo del vicecommissario della polizia locale.

A Uboldo è stato presentato un libro che racconta la storia del Palio, tradizione cittadina che va avanti da 50 anni. La giornata ha dato il via a una nuova edizione ricca di eventi.

Il Teatro Pasta ha svelato i protagonisti della prossima stagione: tra i nomi annunciati ci sono Pannofino, Silvio Orlando, Laura Marinoni, Popolizio, Van De Sfroos e i Legnanesi.

