LENTATE SUL SEVESO / MISINTO – Momenti di apprensione ieri mattina sulla Sp152, tra la frazione Birago di Lentate sul Seveso e Misinto, per un incidente tra un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 9 e ha coinvolto due persone: un ragazzo di 21 anni e un uomo di 59.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso di Areu. Il motociclista, inizialmente in gravi condizioni, è stato stabilizzato dai soccorritori e trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

La polizia locale di Lentate ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro, che ha causato rallentamenti lungo la provinciale.

(foto archivio: un precedente intervento dell’elisoccorso nella zona)

