SARONNO – Un’impresa storica e culturale quella in cui si cimenta la saronnese Patrizia Figini: storica specializzata in rivoluzione francese, il suo progetto ha deciso di guardare oltre la storia dei grandi protagonisti e concentrarsi sulle famiglie del tempo, i nostri avi. D’altronde, come ricorda la stessa ricercatrice, “senza i fanti, Napoleone non sarebbe diventato Napoleone”.

“Attraverso lo studio delle fonti del tempo – spiega la studiosa – con il recupero delle memorie e dei dettagli che rischiano di andare perduti,voglio far conoscere le vicende che ci hanno preceduto attraverso la voce e gli occhi di coloro che non trovano spazio sui libri di testo”. Un progetto, quello di Figini, già in passato documentato da IlSaronno, ma che ha recentemente visto importanti sviluppi. In particolare, nel contesto del prestigioso festival di Storia di Gorizia, la saronnese ha partecipato nelle vesti di relatrice per l’intervento “E’ storia”, occasione in cui ha avuto modo di parlare del proprio ambizioso progetto anche con Aldo Cazzullo, scrittore e giornalista impegnato anche nel programma di approfondimento storico “Una giornata particolare” sull’emittente La7.

Una ricerca che viene inoltre portata avanti sul suo canale Youtube “Historia” in cui si occupa di divulgazione: storie, soprattutto di famiglia, in cui vengono messi in evidenza episodi di vita legati al passato, soprattutto concernenti i conflitti bellici in Europa. “Il mio impegno – commenta – è dedicato a preservare memorie di ciò che, col passare delle generazioni, andrebbe ineluttabilmente perso”.

