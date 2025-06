Calcio

SARONNO – Mille spettatori oggi pomeriggio allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi, campo neutro prescelto per la finalissima regionale under 14, fra la Varesina di Venegono Superiore ed i milanesi dell’Aldini: successo della Varesina per 3-2 in una gara emozionante e dunque con tanti.

Ad aprire le marcature al 8′ D’Ambrosio per la Varesina, zampata decisiva in mischia. Al 32′ a segno Guidi per l’Aldini, su assist dalla destra. Nella ripresa al 13′ azione personale bellissima di Dovico per il nuovo vantaggio della Varesina, al 15′ sugli sviluppi di un cornet ancora Guiidi a ristabilire la parità ed infine al 21′ pallonetto di D’Ambrosio a fissare il risultato sul 3-2.

Evento organizzato dal Comitato regionale calcistico della Lombardia in collaborazione con il Fbc Saronno che ha messo a disposizione le proprie strutture ed il proprio staff.

Varesina-Aldini 3-2

VARESINA: Agresti, Lionti, Greco, Paolocci, Cesarini, Piatti, Volpi, Folino, Ambrosio, Guccini, Fabbri. A disposizione: Preleci, Pagani, Miceli, Motta, Dovico, Antonini, Ligori, De Meo. All. Simonato.

ALDINI: Papa, Palma, Noe, Perucchetti, Valerio, Zappia, Romano, Friggieri, Guidi, Sartirana, Mazzeo. A disposizione: Schembari, Tirino, Giacco, Molaro, Del Castello, Beccati, Salama, Colasuonno, Scarcelli. All. Taini.

Arbitro: Serafini di Crema (Danciu di Lodi e Torlizzi di Bergamo).

(foto: esultanza Varesina dopo un gol)

