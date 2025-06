Comasco

ROVELLASCA – Da qualche giorno, all’interno del Parco Burghè, è visibile una piccola area transennata attorno al grande cedro dell’Himalaya, albero monumentale e simbolo del patrimonio verde cittadino. Si tratta di un intervento straordinario di manutenzione, annunciato dal sindaco Sergio Zauli, volto a garantire la salute e la stabilità della storica pianta.

Un’équipe di esperti, coordinata da un agronomo, è al lavoro per effettuare una potatura di alleggerimento e installare un sistema di consolidamento strutturale. L’operazione si rende necessaria per prolungare la vita dell’albero e assicurare la sua presenza nel parco anche per le generazioni future.

Durante l’intervento, solo la zona immediatamente circostante al cedro resterà chiusa al pubblico, mentre il resto del parco rimane regolarmente accessibile. L’amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e l’attenzione nel preservare gli spazi verdi condivisi.

