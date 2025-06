Città

SARONNO – Strade chiuse, sosta vietata e deviazioni lungo numerosi assi viari: sabato 14 giugno Saronno si prepara ad accogliere la diciottesima edizione del Running Day, una delle manifestazioni sportive più attese dell’anno. Per garantire la sicurezza di atleti e pubblico, il Comune di Saronno ha predisposto un piano straordinario per la viabilità.

Piazza Mercanti chiusa tutto il giorno

Il cuore pulsante dell’evento sarà piazza Mercanti, che sarà completamente interdetta al traffico e alla sosta – con rimozione forzata – dalle 8 alle 24. Qui si concentreranno le attività pre e post gara, rendendo necessario il blocco per l’intera giornata.

Divieti lungo il percorso della corsa

Il resto del tracciato sarà soggetto a divieto di transito e sosta (sempre con rimozione forzata) dalle 17 alle 23. Il provvedimento coinvolgerà anche i residenti della zona a traffico limitato, che non potranno accedere o parcheggiare nei tratti interessati. Le vie coinvolte sono: via Pagani, via C. Porta, piazza Caduti Saronnesi, via V. Monti, via Padre Reina, via Volonterio, via Randaccio, via D’Annunzio, via San Giuseppe, via Sant’Antonio, via Volta, via Colombo, via Vespucci, via Vergani, via Legnani, via Padre Monti, via Portici, piazza Riconoscenza, via San Cristoforo, via Cavour, piazza Avis, corso Italia, via Ramazzotti, via Don Guanella, via Pola, viale Rimembranze e via Don Griffanti.

Deviazioni e attraversamenti pedonali

Durante le ore dell’evento saranno attive deviazioni del traffico in particolare lungo gli assi Volonterio, Prealpi, San Francesco e San Giuseppe. Per agevolare il passaggio dei pedoni, lungo il percorso verranno predisposti attraversamenti protetti ogni 25 metri. Resterà sempre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso.

Parcheggi: sospensioni e liberalizzazioni

Anche la sosta subirà modifiche. Tutti i parcheggi a pagamento saranno sospesi dalle 14.30 alle 19.30, con l’eccezione delle aree interne alla Ztl e di via Pola e via Ferrari. I posteggi a disco orario e quelli riservati ai residenti con Pass saranno invece a sosta libera dalle 11 alle 20.

Consigli per i cittadini

Il Comune invita i residenti a programmare gli spostamenti in anticipo e a fare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata nei punti critici della viabilità. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per il buon esito dell’iniziativa, che ogni anno richiama centinaia di partecipanti e spettatori.