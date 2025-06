Città

SARONNO – Sabato 14 giugno torna il Running Day, che quest’anno celebra la diciottesima edizione, simbolico traguardo di “maggiore età” per la manifestazione organizzata da ASD Running Saronno con il patrocinio del Comune di Saronno e il patronato di Regione Lombardia. La corsa si conferma tra le più amate del panorama lombardo, capace di unire performance, inclusione e spirito di comunità. (QUI LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’)

La competitiva: una sfida da personal best

Il cuore della manifestazione resta la 10 chilometri competitiva, inserita nel calendario FIDAL Bronze e approvata dal Comitato Regionale Lombardo. Si parte da piazza Mercato alle 20:15 per due giri da 5 km su un tracciato cittadino, pianeggiante e veloce, perfetto per chi punta al proprio miglior tempo. Al via sono attesi atleti di alto livello come Mustafà Belghiti (personale 28’57), Roberto Patuzzo, Marco Broggi, Simone Paredi, John Maina, Ruth Mwihaki Gitonga, Luca Alfieri, Andrea Lanzillotta ed Emily Vucemillo.

Family Run: la corsa per tutti

Subito dopo scatterà la Family Run da 5 km, aperta a tutti e pensata per famiglie, bambini, gruppi di amici e neofiti. Una corsa non competitiva, senza classifica né cronometraggio, dove l’unico obiettivo è godersi la città al tramonto e condividere il piacere del movimento. Le iscrizioni, al costo di 8 euro, saranno aperte sabato fino alle 18 allo stand segreteria. I primi 200 iscritti riceveranno una T-shirt celebrativa.

Un evento tra sport, inclusione e personaggi di rilievo

L’edizione 2025 arricchisce il programma con novità, ospiti e iniziative speciali. Tra le più attese, il giro dimostrativo in handbike di 5 km con Roberta Amadeo, campionessa mondiale e testimonial del valore inclusivo dello sport. Nel villaggio allestito in piazza Mercato, spazio anche per il Saronno Softball Baseball, che proporrà prove gratuite di battuta con l’aiuto dello staff tecnico per coinvolgere bambini e ragazzi. Durante il pomeriggio e la serata sono previsti momenti di animazione, musica e attività per tutta la famiglia.

Tra gli ospiti annunciati volti noti del mondo sportivo e televisivo, presenti per sostenere l’iniziativa e celebrare insieme una festa dello sport e della socialità. Sul palco e lungo il percorso si alterneranno speaker, testimonial e ospiti speciali, contribuendo all’atmosfera coinvolgente che da sempre caratterizza il Running Day.

