SARONNO – Si terranno oggi pomeriggio alle 15 i funerali di Enrico Mazzini, sindaco di Saronno dal 1980 al 1985, figura centrale non solo per la vita politica della città ma anche per la nascita e lo sviluppo del Villaggio Sos. A ricordarlo con parole toccanti è Emiro Fresc, ex direttore del Villaggio Sos di Saronno, che ha voluto rendere omaggio al suo impegno con un messaggio carico di affetto e riconoscenza. Ecco il testo integrale:

“È dura prendere atto che un altro pezzo di storia del Villaggio Sos di Saronno ci lascia per raggiungere la ‘Casa del Padre’. Ma è anche la dimostrazione che il ‘bene, fatto bene’ può durare molto a lungo e perpetuarsi nella storia lasciando tracce indelebili di opere fattive.

Enrico Mazzini è stato molto coinvolto nella storia del Villaggio Sos di Saronno ma anche nell’organizzazione Sos nazionale e internazionale. Ricordo che Sos Villaggi dei Bambini (il nome che ha oggi assunto la nostra organizzazione) è presente in tutti i continenti.

Enrico Mazzini è stato il sindaco che ha condiviso con Maria Lattuada e con alcuni illuminati saronnesi la nascita della cooperativa sociale che ha pensato, voluto, costruito e gestito fin dal 1985 la realtà del Sos a Saronno. Scrivo 1985 perché è la data in cui è stata costituita la cooperativa sociale Villaggio Sos di Saronno che poi ha avviato l’attività di accoglienza, nelle prime case, nel 1993.

Ma Enrico non si è fermato lì.

Terminato il suo mandato di sindaco ha seguito il Villaggio Sos di Saronno, ne è stato vicepresidente, e poi, quando la cooperativa aveva ormai trovato una sua fattiva collocazione all’interno della città, ha offerto la sua disponibilità e competenza alla allora ‘Associazione nazionale dei Villaggi Sos italiani’ divenendone presidente per più di una sessione.

Molti lo ricordano, con la sua presenza, sempre discreta ed attenta ai bisogni dei diversi villaggi e di tutti i piccoli ospiti e delle loro famiglie che nelle diverse realtà dei Villaggi Sos hanno trascorso periodi più o meno lunghi di accoglienza.

Caro Enrico, ti siamo grati per tutto quello che hai fatto per i Villaggi Sos e nello specifico per il Villaggio Sos di Saronno.

Ora, riposa in pace e salutaci Maria Lattuada che, come sempre accadeva al Villaggio, sarà lì, pronta ad accoglierti, con il suo sorriso e le braccia aperte, nei cieli.

Per tutto il Villaggio Sos di Saronno

Emiro Fresc

Ex direttore del Villaggio Sos”