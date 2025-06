SARONNO – Dopo la vittoria di Ilaria Pagani, tra i volti più soddisfatti c’è quello di Mauro Rotondi, consigliere comunale uscente, ora rieletto, che ha vissuto tutta la campagna elettorale da protagonista. il saronnese ha condiviso le sue emozioni e una riflessione sui prossimi passi. Ecco l’intervista integrale.

Mauro, cosa stai provando per questa vittoria?

“Una grandissima gioia e tante emozioni. È un evento straordinario, un miracolo, partivamo da 15 punti di svantaggio. Ma ci abbiamo creduto fino in fondo. L’obiettivo era fare bene, portare entusiasmo e sperare in un buon risultato. Abbiamo fatto una campagna genuina, tra la gente, con il sorriso. Alla fine abbiamo brindato alla vittoria e siamo esplosi di gioia anche se le bottiglie le avremmo aperte comunque in caso di sconfitta perché eravamo contenti lo stesso e non avevamo niente da rimproverarci.”

Quali sono le sensazioni a caldo dopo il risultato?

“Un mix di felicità, incredulità, tante emozioni positive. Ci voleva dopo tanta sofferenza. Ilaria ha conquistato i saronnesi con semplicità e autenticità. Sa parlare con tutti, dall’imprenditore al disoccupato. È stata una campagna bella, vissuta nei bar, al mercato, nei quartieri, evitando di chiuderci nelle stanze o in noiosi eventi formali. Abbiamo parlato di politica in modo positivo e aperto, tra le persone. Voglio dire grazie ai saronnesi, a chi ci ha votato al primo come al secondo turno, e a chi ha scelto diversamente. Terremo conto del loro punto di vista in ogni caso. La fiducia va onorata e il rispetto verso chi non la pensa uguale a te rimane sempre.”

Cosa ha fatto la differenza in questa campagna?

“L’unità della coalizione e l’energia dei giovani. Ne abbiamo tanti nel nostro gruppo e molti alla prima esperienza; non saranno esperti ma hanno portato entusiasmo, leggerezza e idee fresche. Hanno saputo parlare a nuovi elettori. Quando andavamo ad attaccare i manifesti la sera ci trovavamo in 30, giovani e meno giovani, mai vista una cosa del genere. Gli eventi sono stati veri momenti di festa – in questo periodo ho bevuto più Spritz che acqua! Ma dietro al divertimento c’era tanto lavoro fatto sempre con il giusto spirito. Abbiamo scelto di non fare apparentamenti, di non cedere alla vecchia politica: niente inciuci o caminetti. Solo coerenza e fiducia nella nostra proposta. Spero rimanga questo spirito e ci si ricordi da dove siamo partiti.”

Cosa succederà adesso?

“Per noi che siamo in campo da un po’ di tempo è il momento di mettersi alla prova. Dopo anni di impegno e preparazione ora c’è la possibilità concreta di incidere con maggiore responsabilità per la nostra Saronno e migliorarla: in Giunta, nelle Commissioni, nelle partecipate. E poi i giovani da coinvolgere e valorizzare, si sono impegnati in campagna e avranno modo di dare il loro contributo in prima linea per far rivivere finalmente Saronno. Per il Partito Democratico poi è un grande risultato: avremo dieci consiglieri, frutto di una scelta coraggiosa. Ora tocca a noi dimostrare che il cambiamento è possibile.”

Che messaggio vuoi lanciare ai cittadini di Saronno?

“Niente è impossibile se credi davvero in quello che fai. Saronno può voltare pagina. Abbiamo la prima Sindaca donna della città, un segnale di cambiamento. È possibile fare buona politica con passione, trasparenza e rispetto per le persone.”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09