SARONNO – Il big match della tredicesima giornata di Serie A1 di softball ha sorriso alla Mia Office Pianoro, che ha inflitto una doppietta all’Inox Team Saronno, rilanciandosi nella corsa ai playoff. Le rossoblù hanno aperto gara-1 rimontando lo svantaggio iniziale e tenendo poi a distanza le lombarde, grazie anche a un fuoricampo decisivo di Nolan nel sesto inning. A nulla è servito, per le saronnesi, il tentativo di rimonta finale con De Luca e Agrò protagoniste: finisce 5-4 per Pianoro. Molto più netta l’affermazione emiliana nella seconda partita, chiusa per manifesta al quinto inning sul 7-0. Bajusz ha concesso una sola valida all’attacco di casa, mentre Brandi e Nolan hanno guidato la fuga al terzo e quarto inning, con un doppio da due punti e un’altra volata da tre. Per l’Inox Team una giornata da dimenticare, che riapre la lotta per la seconda posizione in classifica.

Si dividono la posta in palio Rheavendors Caronno (in trasferta) e Itas Mutua Rovigo, con una vittoria per parte. Le lombarde dominano gara-1, chiusa al quinto inning sul 12-3, mettendo le basi con un avvio esplosivo: 11 punti nei primi tre attacchi, con Blesa protagonista da 3 RBI. Rovigo reagisce con orgoglio ma non basta a evitare la sconfitta. Decisamente più equilibrata gara-2, dove le difese restano solide per cinque riprese. Al sesto, la svolta: Rovigo piazza un big-inning da cinque punti, aperto da un fuoricampo da due di Price e completato da tre ulteriori segnature. Il 5-0 finale consente alle venete di rimanere in corsa per la salvezza, mentre Caronno recrimina per le occasioni sprecate.

Tris di successi per l’Mkf Bollate contro l’Ares Safety Macerata, tra recuperi e gare in programma. Le campionesse d’Italia iniziano chiudendo il recupero della gara-2 d’andata sospesa ad aprile, mantenendo l’1-0 maturato nei primi cinque inning grazie al punto segnato da Modrego Lopez. Il copione non cambia nelle due sfide odierne della serie di ritorno. Nella prima, un triplo di Modrego e una volata di sacrificio di Cecchetti sbloccano il punteggio al primo inning. Il fuoricampo della stessa Modrego al settimo fissa il 2-0 finale. In pedana, solida prestazione di Greta Cecchetti per le lombarde. Più movimentata la terza gara di giornata, vinta dal Bollate per 12-5 al sesto inning. Macerata trova il pareggio sul 5-5 nella parte bassa della quinta ripresa, ma è un attacco esplosivo da sette punti nel sesto a chiudere la contesa: Cecchetti, Thomas e Torre colpiscono duro con extra-base determinanti. Con questo triplo successo, l’Mkf allunga ulteriormente in testa alla classifica.

Nel resto della giornata, l’Italposa Forlì ha conquistato due preziosi successi contro le Thunders Castellana, con gara-2 risolta dal walk-off homer di Moreland, mentre il duello salvezza tra Collecchio e Old Parma è stato interrotto per maltempo dopo il successo delle ducali in gara-1.

