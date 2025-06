Città

SARONNO – È scappata nella mattinata di giovedì 13 giugno una cagnolina meticcia di nome Mia, fuggita da una pensione situata al confine tra Saronno e Caronno Pertusella. Da allora, i proprietari la cercano senza sosta e chiedono l’aiuto della cittadinanza per ritrovarla.

Mia ha dieci anni, è di taglia medio-piccola, microchippata e molto timorosa. È stata vista l’ultima volta attorno alle 10.30 mentre si allontanava da via Filippo Reina a Saronno, dirigendosi verso la ferrovia in direzione della zona industriale di Caronno Pertusella.

Chiunque la notasse è invitato a non rincorrerla, né tentare di avvicinarla, perché impaurita potrebbe scappare ulteriormente. È preferibile fotografarla o riprenderla in video e avvisare subito i numeri indicati. È possibile contattare Deborah al +39 349 340 7782 oppure Andrea al 340 280 7568 o Cristina al 338 165 8329.

Alle ricerche stanno collaborando anche diverse associazioni cittadine, tra cui Enpa, che stanno battendo le zone segnalate e condividendo gli appelli. Ogni segnalazione può essere fondamentale.

