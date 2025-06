Calcio

GERENZANO – Prende forma la rosa della Gerenzanese in vista del prossimo campionato di Prima categoria. Il direttore sportivo Guido Gorla e il tecnico, il riconfermato Daniele Porro sono al lavoro per completare l’organico, con alcuni innesti già definiti e altri in via di definizione.

A centrocampo è ufficiale l’arrivo di Andrea Lizzio, classe 1999, giocatore di qualità ed esperienza, con un passato anche in Eccellenza al Pavia. In attacco, sarà Francesco Pellizzi a guidare il reparto offensivo: classe 1999, nell’ultima stagione ha realizzato 21 reti in Prima categoria con la maglia del Bresso.

Ma il mercato non si ferma qui. La società è interessata a Simone Meroni, centrocampista classe 2001 reduce da una stagione al Ceriano Laghetto, e segue da vicino anche il difensore esterno Christian Corti, classe 1993, lo scorso anno al Bovisio Masciago ma anch’egli con trascorsi al Ceriano.

(foto: il riconfermato allenatore della Gerenzanese, il saronnese Daniele Porro. E’ al lavoro col ds Guido Gorla per allestire la rosa per il prossimo campionato)

