CARONNO PERTUSELLA – E’ firmato da Silvio Maiocchi, Valter Galli, Silvestro Pacino e Emilio Filippini la nota dedicata all’uscita dalla maggioranza di due consiglieri comunali.

“Premettiamo che non è nostro uso e nostro stile entrare nei problemi di casa d’altri, ma in questo caso ci sentiamo di dover fare una eccezione, motivata dalla aggressività e dal dire vagamente allusivo di una nota rilasciata dal Pd del nostro Comune contro due consiglieri comunali.”

I firmatari riassumono i fatti: “In questi giorni siamo stati testimoni di una crisi all’interno della maggioranza che amministra Caronno Pertusella con l’uscita di due consiglieri. Da una lettera ufficiale e dalla stampa locale abbiamo preso atto che questi due consiglieri, premiati dai nostri concittadini con 110 preferenze alle ultime elezioni, hanno deciso di uscire dal Partito Democratico a seguito di forti divergenze, come recita il loro comunicato: ‘la decisione è stata a lungo meditata e le motivazioni sono certamente note ai componenti del gruppo politico (del PD)’. Avevamo infatti in precedenza letto una dichiarazione del Pd diffusa alla stampa che così recitava: ‘aspettiamo di conoscere le motivazioni, assicurando sin d’ora che non mancheremo di far valere in ogni sede la verità dei fatti’.”

Segue il commento critico nei confronti della gestione interna del Pd: “Questo passaggio segna un momento delicato della politica locale. Fatti di questo tipo normalmente dovrebbero sollecitare un autoesame di coscienza da parte del partito che ha ospitato nelle sue liste i consiglieri, chiedendosi il perché e il percome dei politici seri prendono certe decisioni. Al contrario, i maggiorenti del PD locale partono a testa bassa denigrando due persone stimate da tutti.”

E ancora: “Non crediamo che un conflitto interno debba sfociare in un attacco gratuito o strumentale: non solo il Pd attacca violentemente i consiglieri, ma anche avvisa che ‘non mancheremo di far valere la verità dei fatti’. Come chiamereste voi una tale affermazione? Non suona un pochino male? Che segreti discutono nelle stanze riservate da indurre a fare questa uscita da coda di paglia?”

Nel passaggio finale, il centrodestra conferma la propria disponibilità al confronto con Rossetti e Sunil e rilancia un appello alla maggioranza: “Come centrodestra, pur essendo parte dell’opposizione, rispettiamo le scelte dei due consiglieri che hanno deciso di fare un passo indietro, e siamo pronti ad ascoltare le ragioni alla base di questa decisione. Noi conosciamo e stimiamo Francesca Rossetti e Anthony Sunil, persone – consentiteci – dalla schiena dritta. Abbiamo avuto modo di vedere in loro durante questi mesi soggetti che con dedizione operano non solo in politica ma anche e soprattutto nel sociale. Perciò siamo onorati di poter proseguire con loro, come con tutti i consiglieri che hanno a cuore il bene del nostro paese, un confronto costruttivo in consiglio comunale.”

“Le divisioni interne alla maggioranza non fanno che confermare i nostri sospetti sull’assenza di un progetto chiaro per il nostro paese. Tuttavia non possiamo nascondere la nostra preoccupazione per la situazione attuale: in questo momento noi del centrodestra non intendiamo approfittare della crisi della maggioranza, ma chiediamo un atteggiamento ‘maturo’ e meno infantile verso chi esercita il diritto di dissentire. Chiediamo inoltre di chiarire con urgenza quale sarà la rotta futura della nostra Amministrazione.”

