iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Ieri anche Castiglione Olona ha celebrato la Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sull’importanza della donazione volontaria e non remunerata.

Per l’occasione, una rappresentanza del direttivo dell’Avis Castiglione Olona, con il presidente Mauro Oldrini e alcuni consiglieri, ha fatto visita al sindaco Giancarlo Frigeri e agli amministratori comunali, consegnando la bandiera dell’associazione. Il vessillo è stato poi esposto all’esterno del Palazzo Comunale, come segno tangibile del riconoscimento e del sostegno all’impegno dei volontari.

L’amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento al gruppo Avis, per il prezioso lavoro svolto sul territorio e per le attività di sensibilizzazione nelle scuole, portate avanti in sinergia con altre realtà associative locali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: delegazione Avis ieri in Municipio)

15062025