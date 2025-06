Eppure, il male non suscita attrazione solamente quando ha come fine il conseguimento di un traguardo… per quanto nel corso della storia, così come in innumerevoli trattati di filosofia, sia indicato di perseguire il bene con l’obiettivo di raggiungere la felicità, nella realtà dei fatti ciò che smuove maggiormente l’animo è proprio il male. Perché non esiste godimento superiore a quello del male.

Di queste potenze inestimabili, bene e male, che regolarmente risiedono all’interno di noi, è possibile considerare, in relazione a differenti eventi e circostanze, una prevalenza della prima sulla seconda, o viceversa. La differenza è largamente percepibile. Quando vi è un dominio di bene, per quanto questo dia origine al compimento di azioni frugifere nei confronti della società, si rischia spesso di cadere nel banale, nel consueto, nel solito. Le emozioni che arreca sono sicuramente positive, ma rimangono standard, senza mai giungere alla massima gioia; la strada del male fornisce al contrario una sorta di frizzante adrenalina che scorre nelle vene dell’individuo fino a raggiungere il cuore, che scoppia in un’incomparabile sensazione di follia.

Difatti, Edmund Burke, passato alla storia come il filosofo del Sublime, sostiene che il male ci affascina in quanto sorgente di un misto di paura e meraviglia. Da dove viene questa attrazione?

In primo luogo, ciò che il male provoca è sicuramente un insieme di emozioni forti. E manifestare le proprie emozioni significa vivere. Più esse sono amplificate, più ci sentiamo vivi.

In secondo luogo, l’uomo rimane pur sempre un animale, e come tale il suo primo istinto sarà sempre la sopravvivenza: è necessario quindi che affronti il pericolo per imparare a gestirlo.

Infine, l’uomo percepisce un certo richiamo per l’ignoto e un fascino per il proibito, che può generare un piacere inaspettato, in ogni senso. Questo “male” può essere qualcosa di violento, irrequieto, ma anche qualcosa di più comune: la bugia, l’omertà, la fuga dalle proprie responsabilità.

Anche oggigiorno si sentono casi di fuga da ogni situazione. Studenti laureati in legge che decidono di viaggiare per il mondo un’ultima volta qualche mese prima di dedicare la vita al lavoro e, invece, si innamorano della loro costante fuga; donne con neonati, esauste, che cercano un’attività (lo yoga, la lotta libera, l’arco e la freccia) per distrarsi; persone uscite da una relazione di sette anni che occupano il loro tempo e il loro vuoto interiore con un hobby improvvisato, talvolta inutile.

Solo alla fine si realizza che scappare è più umano del permanere nello stesso luogo.

Come afferma Cartesio nella quarta parte del suo “Metodo”, giungere a una destinazione errata è meglio del rimanere completamente fermi o retrocedere. Perché, come sostiene anche Pascal, la prigionia umana sta nel permanere, non avere novità, rimanere fermi. E dunque, si mette in pratica il divertissement, un oblio, una qualsiasi attività che ci permetta di scappare dal terribile senso di vuoto interiore.

Bramiamo fuggire da quei lati di noi che non riusciamo a comprendere, figuriamoci a gestire.

Fuggire da quei luoghi in cui ci sentiamo in gabbia, perché completamente distanti dalla nostra persona.

Fuggire verso dove? Spesso non lo sappiamo, in realtà.